Первый поезд из Нижнего Новгорода прибудет в Иваново вечером 1 июня, а обратно отправится утром 2 июня, говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ласточка" будет ходить ежедневно.

Пресс-служба ОАО "РЖД" уточняет, что из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 19:07, из Иваново — в 6:55.

"Сейчас доехать без пересадок из одного города в другой можно только на поездах дальнего следования, их время в пути — больше 4 часов. "Ласточки" будут ходить ежедневно, преодолевая расстояние за 3 часа 10 минут", — говорится в сообщении.

Остановки предусмотрены на станциях "Дзержинск", "Ковров-1" и "Шуя".

В составе "Ласточки" — 5 вагонов. Стоимость билета составляет от 1321 рубля.