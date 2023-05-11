"Экспозиционное пространство башни теперь будет украшать макет пушки XVI века "Онагр". Это лишь первый шаг в процессе наполнения пространства памятника. В дальнейшем планируется создание целого "парка" макетов артиллерийских орудий", — говорится в сообщении.

Макет пушки, который сейчас экспонируется в Покровской башне, имеет длину 2 метра 30 сантиметров. Как отметили в музее, специалисты попытались соблюсти все основные конструктивные элементы и передать цвет оригинального орудия.

"Онагр" — старинное русское именное артиллерийское орудие (медная пищаль), которое отлил в 1581 году мастер-пушкарь Первой Кузмин, единственное крупное орудие этого мастера, дошедшее до наших дней. В конце Ливонской войны царь Иван Грозный приказал отлить ряд крупных осадных орудий (пищалей), чтобы восполнить потери артиллерии в ходе войны. Одним из таких орудий и стала пушка "Онагр".

Помимо макета пушки и постерной выставки, рассказывающей о событиях 1581 года, в экспозиционном пространстве Покровской башни проходит показ исторического фильма о судьбе памятника и ее важнейшей роли в событиях осады.

"Фильм проецируется непосредственно на стену башни, что делает показ более антуражным и дает возможность глубже погрузиться в атмосферу исторической эпохи", — подчеркнули в музее.

Покровская башня в Пскове открылась для посещения 29 апреля после длительного перерыва. В башне прошел благотворительный концерт ансамбля студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории. Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла: оснащение необходимым оборудованием, установку лавочек и урн для мусора.

Покровская башня входит в состав крепостных стен Окольного города и является уникальным памятником военно-оборонного зодчества XVI-XVII вв.

В 1957-1962 гг. была проведена частичная реставрация Покровской башни и примыкающих к ней крепостных стен.

Особый урон Покровской башне был нанесен при пожаре, произошедшем в 1995 г. При этом полностью сгорел шатер над башней. В мае 2010 г. начались работы по восстановлению шатра Покровской башни, которые завершились в декабре 2010 г.