Выручка группы подросла на 1%, до 32,9 млрд руб., операционные расходы увеличились почти на 8%, до 26,3 млрд руб.

"Домодедово" объявило дивиденды в прошлом году в размере $10,6 млн и 62 млн евро, из которых выплатило акционерам 1,281 млрд руб., говорится в отчетности. Также акционерам выплачено $4,1 млн, 16,7 млн евро и 11 млн руб., которые были объявлены до 1 января прошлого года. За прошедший период 2023 года были объявлены дивиденды в размере $10,6 млн и 13,2 млн евро, из которых выплачено 818 млн руб. Кроме того, группа выплатила 0,2 млн евро в качестве дивидендов, объявленных до 1 января 2022 года.

Долгосрочные обязательства группы на конец полугодия были на уровне 48,8 млрд руб. (на конец 2021 года — 55,95 млрд руб.), краткосрочные — 37,9 млрд руб. (против 27,4 млрд руб.) После отчетной даты, в феврале, группа заключила кредитное соглашение с коммерческим банком (его название не указано) на сумму до 8,5 млрд руб. со сроком погашения 30 апреля 2026 года.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2022 году обслужил 21,2 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.