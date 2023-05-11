"Речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения и граждан обеих стран, и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения, и именно исходя из гуманитарных соображений это было сделано", — сказал он журналистам.

При этом, комментируя слова журналиста о том, что грузинские политики, включая президента страны Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на отмену визового режима, представитель Кремля заметил, что "вчера из Тбилиси была разная реакция: была и негативная, была и сдержанная".

У Пескова также поинтересовались, можно ли рассматривать отмену визового режима в качестве предпосылки для восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

"Что касается дальнейших перспектив, то я бы пока так далеко не забегал", — отреагировал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Президент также в среду своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "возобновление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима для грузинских граждан неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупацию наших территорий".