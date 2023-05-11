"На майские праздники Волгоградскую область посетили почти 190 тыс. туристов — на 10 тыс. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Одними из ключевых мероприятий стали аудиовизуальные инсталляции на Мамаевом кургане "Свет Великой Победы" и на мемориальном комплексе "Бронекатер БК-31" — в течение трех дней зрителями стали более 71 тыс. волгоградцев и гостей города", — говорится в сообщении.

Отмечается, больше всего туристов приехали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Также регистрировались гости из Краснодарского края, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Нижегородской, Тамбовской, Орловской, Оренбургской, Челябинской и Кемеровской областей, Чувашии, Татарстана, Башкортостана.

В Волгоград на майские праздники приехали туристы из 29 стран мира, в том числе Хорватии, Франции, Сирии, Армении, стран Африканского континента.

Загрузка гостиниц и других видов коллективных средств размещения в Волгограде составила 98%, в районах области — 80%.

Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде состоялась впервые 9 мая 2016 года.