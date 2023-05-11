"В 2022 году по программе студенческого туризма отдохнуло более 5 тысяч ребят, это в 8 раз больше, чем в пилотном 2021 году. Данная программа – на стыке науки, образования и туризма – включает более 100 городов России. В 2023 году в ней примут участие около 200 вузов, которые активно готовятся к новому летнему сезону, прорабатывают международный трек для иностранных студентов", — цитирует пресс-служба Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, в 2022 году в рамках пилотного этапа международного трека Москву посетили студенты из Узбекистана. Следом в экскурсионно-образовательную поездку в Узбекистан отправились московские студенты принимающего вуза.

Предполагается, что такой опыт двухсторонних обменов в рамках программы студенческого туризма будет ежегодным, а в дальнейшем его можно будет масштабировать на другие страны СНГ и ЕАЭС.