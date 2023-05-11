Самолеты будут летать в столицу Татарстана до 29 августа. Время в пути — около двух часов.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что рейсы будут выполняться на самолётах Ан-26 по понедельникам в нечетные недели, по пятницам — в четные.

В пресс-службе губернатора отметили, что рейсы организованы таким образом, чтобы жители смогли провести в городах несколько дней: например, улететь в Казань в пятницу и вернуться в Кострому в понедельник.

Рейс Кострома-Казань был возобновлен в 2021 году после семилетнего перерыва. Маршрут софинансируется из федерального бюджета.