"Туроператоры восприняли позитивно новость о возобновлении прямых рейсов и ожидают многократного роста числа туристов в Грузию. Между тем, увеличению и самостоятельного, и организованного турпотоков могут помешать высокие цены на билеты: заявленный пока российскими перевозчиками объем не позволит сделать доступными поездки на базе прямой перевозки", — говорится в сообщении.

Как ранее заявили в Минтрансе РФ, российские авиакомпании будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

"Этот объем не позволит ощутимо снизить цены на направлении и сделать его массовым. Для этого рейсов должно быть раза в четыре-пять раз больше. Кроме того, разрешение на постановку рейсов авиакомпаниям должна выдать грузинская сторона, а когда это произойдет, пока не ясно", — отметил директор по туризму компании "Туртранс-Вояж" Роман Руденко.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин также согласился с тем, что заявленный объем перевозки в Грузию недостаточен, поэтому снижения цен на авиаперевозку ждать не стоит.

Президент России Владимир Путин отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Также этим документом рекомендовалось туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки.

Кроме того, как сообщили в МИДе, отменяется и рекомендация от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию.