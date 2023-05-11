"В рамках нового расписания, которое будет действовать в аэропорту до 1 июля, в определенные дни предусмотрено частичное и полное ограничение приема/отправки воздушных судов", — говорится в сообщении.

Как поясняется, в определенные часы из воздушной гавани смогут взлетать и осуществлять посадку некоторые типы самолетов. Частичное закрытие аэродрома будет проводиться по вторникам, четвергам и субботам с 14:00 до 22:00, в этот период аэропорт будет принимать только Ан-24, Ан-26, Ан-28, L-410, Як-40. Уточняется, что авиакомпании уже скорректировали график полетов.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и ВПП протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара".