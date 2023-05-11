"Этим летом гостям курорта будут доступны 24 тропы с протяженностью пеших маршрутов более 110 км. Курорт продолжает развивать природный туризм в горах Сочи как стратегическое направление своей деятельности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году создается новая карта пеших троп.

"Впервые курорт классифицирует тропы на три категории в зависимости от сложности: зеленые — легкие, синие — средние и красные — наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов. Именно такими цветами они будут помечены и на специальной карте троп курорта, которую получат все отдыхающие для выбора подходящих маршрутов. Таким образом, в этом летнем сезоне сделан фокус на возможности самостоятельного планирования похода в горы", — сообщает пресс-служба.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Руководитель управления активного отдыха и туризма курорта "Роза Хутор" Ольга Падейская сообщила, что теперь гости курорта, ориентируясь на карту, могут выбрать для себя наиболее подходящий вариант по сложности, протяженности и количеству времени на маршруте.

"Мы также обновили систему навигации, на важных перекрестках разместили столбы с навигационными стрелками, через каждые 100-150 метров установлены маркировочные знаки, информационные стенды, где можно посмотреть свое местонахождение, общую карту троп", — приводит пресс-служба слова Падейской.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По ее словам, все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая открываются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем "Тропа Йети" и "Озерный Траверс". В середине месяца начнут работать маршруты по природному парку водопадов "Менделиха", это "Малое кольцо" и "Среднее кольцо".

Большинство троп, в том числе и новые — "Путь тритона", "Календула", "Лабиринт", "100 пихт" — будут открываться в июне и июле. А Горный кемпинг курорта "Нахазо" начнет действовать с 1 июля, как и новые радиальные тропы вокруг него.

Подейская отметила, что каждая тропа имеет свою "изюминку". Например, "100 пихт" проложена через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами (зимой это сноупарк, где все элементы для трюков сделаны из природных материалов). На этой тропе растут пихты Нордмана, их фитонциды и хвойный аромат в сочетании с горным воздухом благотворно влияют на организм. А на тропе "Путь Тритона" можно встретить озеро краснокнижных тритонов.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Почти по всем тропам можно составить индивидуальные маршруты и пройти их самостоятельно. Однако, в Центре активного отдыха "Роза Хутор" предложат услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, которые не только сопроводят в походе, но и расскажут об истории, флоре и фауне региона. Два маршрута по тропам "Юрьев Хутор" и "От снежников до водопадов" доступны только в сопровождении проводника.

Кроме пеших троп, на "Роза Хутор" действуют и несколько велосипедных маршрутов. Велосипеды можно взять напрокат в пунктах Роза Долины или Горной Олимпийской Деревни. Летний сезон на курорте "Роза Хутор" продолжается обычно до ноября.