С открытием новой входной группы пропускная способность (терминала вылета — ИФ) выросла до 1070 пассажиров в час, что позволит ускорить обслуживание пассажиров в пиковые часы, говорится в сообщении. В компании "Интерфаксу" оперативно не уточнили, насколько выросла пропускная способность.

Новый зал включает по три канала досмотра и интроскопа для проверки вещей и багажа, также он оборудован необходимой навигацией.

Дополнительные входы расположены в левом крыле аэровокзала в 30 метрах от прежних, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в марте этого года аэропорт заключил договор на выполнение работ по строительству нового терминала внутренних воздушных линий с российско-турецкой "ЛимакМаращСтрой". Работы по договору планировалось начать в середине апреля 2023 года и завершить в январе 2025 года. Сумма договора составляет 13,998 млрд рублей.

Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Он позволит увеличить пропускную способность до 1 тыс. пассажиров в час, или до 3,8 млн в год. Объект будет оснащен пятью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа. Помимо строительства нового здания аэровокзала "под ключ" генподрядчик проложит инженерные и коммуникационные сети, а также выполнит благоустройство привокзальной площади.

Гендиректор аэропорта Роман Чуев отмечал, что в дальнейшем терминал, который сейчас используется для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.

Пассажиропоток аэропорта в I квартале вырос на 40% — до более 1 млн пассажиров. По итогам 2022 года он стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек.

Международный аэропорт Минеральных Вод является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.