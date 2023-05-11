"Авиакомпания "Россия" будет выполнять ежедневные рейсы в Иркутск из Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении. Сейчас перевозчик летает между городами три раза в неделю.

"Аэрофлот" также сообщает, что увеличит частоту рейсов между Москвой и Иркутском.

"Ежесуточное количество рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Иркутском по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям составит до 4 вылетов, а по вторникам, четвергам и субботам — до 3 рейсов (с 3 июля — до 4 рейсов в день)", — говорится в сообщении.