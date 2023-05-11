Курс евро в 9:59 мск составил 82,99 руб./$1, опустившись на 55,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 75,87 руб./EUR1 — минус 19 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,4 копейки — до 79,07 рубля.

"Причинами укрепления рубля могут быть сокращение объемов конвертации иностранными компаниями средств, полученных от продажи российских активов; рост выручки от продажи нефти на фоне подорожавшей Urals в апреле; подготовка компаний к налоговым платежам, или дивидендным выплатам, а также последствия обсуждения нового санкционного пакета в Евросоюзе. То есть некоторые российские организации все же предпочитают вывести средства с зарубежных счетов, дабы не подвергать их различным неожиданностям", — отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.