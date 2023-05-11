"Краснодарский край в майские праздники уже традиционно пользуется большим спросом среди туристов. За первые дни мая курорты региона посетили 700 тыс. человек. Из них 500 тыс. — отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тыс. предпочли посетить наш край одним днем", — цитируются в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что самыми востребованными направлениями на Черноморском побережье стали Сочи, Анапа и Геленджик, а среди предгорных зон — Апшеронский, Лабинский и Мостовской районы.

Средняя заполняемость гостиниц Черноморского побережья в майские праздники составила 80%, горно-предгорных территорий — 50%.

Всего с начала года курорты Краснодарского края посетили почти 3 млн человек. Из них более 1,5 млн разместились в Сочи, по 300 тыс. — в Геленджике и Анапе, добавили в пресс-службе.