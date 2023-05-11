"Дождь "помог" снизить классы пожарной опасности практически на всей территории Прибайкальского национального парка. Открыты все турмаршруты особо охраняемой природной территории", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро четверга средний — третий — класс пожарной опасности установился на маршруте "Север острова Ольхон". Там за ситуацией наблюдают специалисты Островного лесничества, лесохозяйственного отдела и отдела развития познавательного туризма "Заповедного Прибайкалья".

Как сообщалось, в среду в Прибайкальском национальном парке были закрыты пять маршрутов из-за установления самого высокого — пятого — класса пожарной опасности на территории Берегового и Еланцинского лесничеств.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье озера Байкал, включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров Ольхон. Ежегодно нацпарк посещает несколько сотен тысяч туристов.