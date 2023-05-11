Как говорится в пресс-релизе МТС, сделка предполагает покупку прав на интеллектуальную собственность (речь о правах на платформу, контент, товарные знаки и базу экскурсионных предложений по миру), команда "Тонкости туризма" также перейдет в МТС Travel. При этом сделка не предполагает приобретение юрлица и передачу лицензии СМИ. В МТС Travel также планируется интегрировать базу экскурсионных предложений "Тонкости Туризма".

Финансовые параметры сделки не раскрываются.

На сайте "Тонкости туризма" говорится, что проект представляет собой справочник практической информации для туристов. По данным "Яндекс Метрика" за 2022 год, среднемесячная аудитория портала составляет 2,5 млн посетителей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Тонкости продаж" (развивает портал "Тонкости туризма") принадлежит 6 физлицам. Выручка компании в 2022 году составила 25,2 млн рублей, чистая прибыль — 5 млн рублей.

Одновременно с покупкой портала МТС Travel запускает собственный онлайн-журнал, который будет состоять из готовых маршрутов, новостей туризма, гастрономических подборок, рекомендаций отелей и ресторанов, советов местных жителей.

Проект "Тонкости туризма" будет в том числе способствовать росту аудитории онлайн-журнала и витрины с отелями, а также станет источником рекламной выручки МТС Travel. Предполагается его интегрировать с AdTech-вертикалью группы МТС.

МТС развивает туристическую вертикаль с 2022 года. Тогда компания зарегистрировала "дочку" ООО "МТС Трэвел", приобрела сервис бронирования отелей Bronevik.com, а также запустила собственную витрину отелей для бронирования.