Из общего числа перевезенных пассажиров 79% летели внутрироссийскими рейсами.

Росавиация отмечает, что на международных направлениях перевозчики из РФ в конце апреля — начале мая обслужили вдвое больше пассажиров, чем годом ранее. На рейсах внутри страны перевозки пассажиров за этот период выросли на 17%. Абсолютные показатели ведомство не приводит.

Высоким спросом пользовались внутренние рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань и Екатеринбург. Из международных направлений наиболее востребованными стали в полеты Турцию, ОАЭ, Армению, Узбекистан и Азербайджан, добавляет Росавиация.