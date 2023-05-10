"С учетом фактического спроса за майские праздники, на сегодняшний момент прогнозируемый пассажиропоток с мая по сентябрь — 2,5 млн пассажиров", — сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что с мая по сентябрь ГСЭ готова обеспечить перевозку до 3 млн пассажиров в сторону Крымского полуострова и обратно.

Прогноз на перевозки в курортный сезон-2023 превышает фактический показатель аналогичного периода прошлого года (более 2,3 млн человек), но ниже ранее озвученного "Интерфаксу" (3 млн человек), при котором рост год к году составил бы 36,5%.

Ранее компания сообщала об ожидаемом росте пассажиропотока на крымском направлении в период майских праздников в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 200 тыс. человек, однако фактический объем перевозок составил 150,5 тыс. человек.

Фирменные поезда компании "Таврия" обеспечивают постоянное ж/д сообщение с Крымом на двух основных маршрутах: Москва-Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Кроме того, компания запускает новые маршруты. В частности, поезда ГСЭ связали Симферополь с Кисловодском, Адлером, Екатеринбургом и другими городами.

В 2022 году ГСЭ перевезла поездами "Таврия" на крымском направлении 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем годом ранее (2,084 млн человек).