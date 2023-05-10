"Единые стандарты были утверждены всеми регионами-участниками проекта Кавказ Gran Turismo для обеспечения высокого уровня обслуживания гостей, приезжающих на Северный Кавказ", — говорится в сообщении.

Стандарты включают четыре основных раздела, регламентирующих работу коллективных средств размещения в области приема и размещения туристов, содержания номерного фонда, питания и благоустройства территории.

Отмечается, что туриндустрия КЧР внедрит стандарты Кавказского гостеприимства уже к летнему сезону 2023 года.

По мнению главы Минтуризма и курортов КЧР Расула Текеева, совместная работа регионов по развитию туризма — сигнал всей туриндустрии СКФО о важности повышения уровня сервиса на основе кавказских традиций гостеприимства.

"На сегодняшний день приоритетной задачей является доведение единых стандартов Кавказского гостеприимства до владельцев средств размещения, рестораторов, туроператоров и турагентов, чтобы они могли использовать их как руководство, рекомендации в своей деятельности", — цитирует пресс-служба Текеева.

Аналогичные семинары пройдут во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа и Адыгее. Соорганизатором мероприятий выступает аппарат полпреда президента РФ в СКФО.