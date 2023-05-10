"Более 2 тыс. вожатых и почти 1,5 тыс. специалистов службы сервиса подготовят в этом году в рамках кадровой школы "PROдвижение" — это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на днях в Анапе завершился выездной семинар, в котором приняли участие около 1 тыс. лучших студентов программы. С ними работали более 100 ведущих специалистов отрасли со всей России.

Среди них: управляющие крупных гостиничных комплексов, бизнес-тренеры, руководители анимационных команд, служб питания, сервиса, а также психологи и педагоги.

Обучение проходило в игровой форме, включающей в себя квесты, решение задач, мастер-классы и геймификацию.

В выездном семинаре приняли также участие и работодатели: крупнейшие детские оздоровительные лагеря и семейные отели, которые заинтересованы в воспитании квалифицированных кадров и привлечении персонала.

Несколько ребят еще на стадии обучения получили приглашение на работу в ведущие организации края, добавил собеседник агентства.