"Суммарно фотоохотники смогли запечатлеть 48 видов птиц. В этот раз они пополнили чек лист музея-заповедника четырьмя новыми видами, в том числе редкой красавицей — синицей длиннохвостой (ополовником)", — говорится в сообщении.

Конкурс проходил в течение двух дней на территории музея-заповедника "Куликово поле" в Моховом и Монастырщине. Состязание пришлось на период Международной экологической акции "Весенняя декада наблюдений за птицами", завершившейся 10 мая.

В этом году в конкурсе участвовали 35 человек, собранных в 12 команд из Тульской области и Москвы. Самому юному фотоохотнику исполнилось 7 лет, а самому старшему — 55.

Результаты участников конкурса любителей бёрдвотчинга (наблюдение за птицами — ИФ) оценивали орнитологи из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого, Государственного Дарвиновского музея, Московского педагогического государственного университета и Союза охраны птиц России.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года.