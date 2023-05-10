"Линия открыта между Петропавловской крепостью и Адмиралтейской набережной (причал "Спуск со львами")", — говорится в сообщении.

Причал расположен у подножия Дворцового моста.

На маршруте длиной 1,3 км каждые 10 минут курсируют ярко-желтые тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров. Время в пути составляет 7 минут.

Переправа открыта ежедневно с 11:00 до 20:00. Ожидается, что ею будут пользоваться не только туристы, но и жители Петербурга.

Впервые переправа заработала в 2022 году, когда производился капитальный ремонт Биржевого моста. Уточняется, что тогда тримараны совершили около 10 тыс. поездок и перевезли более 60 тыс. пассажиров.