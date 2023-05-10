"12 мая Кавказский заповедник начинает обратный отсчет до векового юбилея. Традиционно в этот день заповедная территория откроет двери для бесплатного посещения рекреационных и экскурсионных объектов. Гости Кавказского заповедника побывают на экскурсиях, первыми увидят новые выставки и получат памятные сувениры", — говорится в сообщении.

Самым значимым событием в День рождения заповедника станет открытие выставки "История парка "Южные культуры" в фотографиях". Это историческая ретроспектива, гости выставки увидят старый парк и сравнят с настоящим. Экспозиция доступна для просмотра в 100 метрах от главного входа парк с улицы Нагорный тупик, ориентир бюст основателя парка Д.В. Драчевского.

"Весь день 12 мая (с 9:00 до 18:00) рекреационные и экскурсионные объекты Кавказского заповедника будут открыты для бесплатного самостоятельного посещения. Для более глубокого погружения приглашаем записаться на экскурсию в сопровождении гида", — отмечается в сообщении.

Завершить праздничный день в Красной Поляне Кавказский заповедник приглашает просмотром уникального кино.

"В лектории горного клуба "Спорт Марафон" состоится премьерный показ документального фильма "Кавказский заповедник". Режиссер Г.Зосимов, оператор Т.Бунимович в 1934 году сняли фильм о природной территории — о проблемах сохранения природы тех лет, о научной и эколого-просветительской работе в заповеднике. Как выглядел заповедник 90 лет назад и какие кадры удалось тогда запечатлеть съемочной группе? Кавказский заповедник впервые покажет этот исторический фильм", — сообщает пресс-служба.

Также мероприятия пройдут в Республике Адыгея, на кордоне Гузерипль и на КПП Лагонаки, где специалисты отдела экологического просвещения расскажут о природе заповедника и об истории туризма, а увлеченные натуралисты поведают историю Черкесских садов.