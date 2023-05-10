"Мы благодарим коллег из Русского географического общества за поддержку нашего проекта. Он станет первым в России официальным подводным парком. Это новая точка развития и муниципалитета, и всего побережья, место притяжения российских и зарубежных дайверов, пространство для всех любителей такого вида отдыха", — цитирует пресс-служба генерального директора музея Светлану Сивкову.

По ее словам, в рамках проекта музей вместе с БФУ им. Канта и Атлантическим отделением института океанологии РАН намерен создать на базе парка центр комплексной подготовки специалистов по морской археологии.

"Профессионалы в этой области — редкая в нашей стране специальность, и мы считаем это направление очень перспективным" — сказала Сивкова.

По ее словам, погружение оборудования в озеро Синявинское в поселке Янтарный планируется провести в июне, а открыть подводный парк — в июле 2023 года.

В День водолаза, который отмечается 5 мая, представители музея совместно с дайв-клубами "Посейдон 39", "Демерсус" и туристическим центром Friday провели пробные погружения на месте создания подводного парка. Были определены точки расположения на дне водоема будущих объектов для дайверов и туристов.

Презентация проекта подводного парка прошла в рамках выставки Dive Show 2022. Осенью прошлого года появилась информация, что помощь в его реализации музею и региональному министерству культуры и туризма намерено оказать РГО.

Озеро Синявинское — это немецкий выработанный карьер по добыче янтаря, который был затоплен пресной водой уже после того, как в нем вырос большой лес. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съемках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Глубина озера составляет до 28 метров.