"Поток в Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года. Помешать этому могут два ограничения. Во-первых, по количеству бортов, которым можно летать за рубеж, так как пока непонятна позиция грузинских властей в отношении российских самолетов с двойной регистрацией. Во-вторых — емкость объектов размещения", — сообщил президент РСТ Илья Уманский.

По его словам, Грузия имеет ограниченный номерной фонд, и отели, потеряв российских туристов, уже заменили их иностранными. Туроператорам будет сложно получить большой объем гостиничных номеров для размещения туристов летом.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин также отметил, что Грузия имеет большой потенциал роста турпотока.

"Прямых рейсов в Грузию не было с 2019 года, так что есть отложенный спрос. Но на восстановление потребуется время. Авиакомпании не могут начать летать уже завтра, им необходимо получить разрешения на полеты, слоты, начать продажу билетов. Но, думаю, с учетом популярности направления рейсы появятся до конца мая, если их согласуют с грузинской стороной", — сказал Горин.

Эксперт напомнил, что Грузия пользовалась спросом и при отсутствии прямых перелетов, однако их возобновление поможет нарастить объемы в разы.

"У Грузии как туристического направления много преимуществ. Здесь большие возможности для экскурсионного, лечебного, пляжного отдыха. При этом поездка не требует ни длительного перелета, ни оформления виз. Грузия также востребована как транзитное направление, куда летает много зарубежных лоукост-перевозчиков", — добавил Горин.

Президент России Владимир Путин в среду своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Также этим документом рекомендовалось туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки.

Кроме того, как сообщили в МИДе, отменяется и рекомендация от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию.

Представитель Минтранса РФ сообщил "Интерфаксу", что авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю. Полеты, по его словам, будут выполняться на воздушных судах отечественного производства.

В 2018 году, по данным Погранслужбы ФСБ, Грузию посетили 1,29 млн граждан России. Власти Грузии сообщили, что число российских туристов и экскурсантов достигло 1,7 млн человек.