"В этом году к "Ночи музеев" присоединилось 120 музеев, 13 из них участвуют в акции впервые. Тема "Ночи музеев" в текущем году — опыт, ведь в 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Кроме того, акция будет проходить уже 16 раз. Она стала культурным феноменом нашего города, у каждого из нас есть личный опыт, связанный с ней", — сказал Александров.

Он уточнил, что в этом году культурным учреждениям было предложено поговорить о преемственности, педагогах и наставниках.

"Например, Музей Достоевского расскажет о жизненных выборах писателя, о том, как они повлияли на его творчество. Музей политической истории расскажет о педагогическом опыте Владимира Маяковского", — сказал представитель комитета.

Он сообщил, что среди новых площадок — Музей городской скульптуры. В рамках программы музея будет говориться об опыте эпохи для разных поколений.

По его словам, традиционно в акции участвуют театры и библиотеки.

Например, Библиотека для спелых подготовила программу по истории книгопечатания для слепых и слабовидящих.

Александров сообщил, что Музей обороны блокады Ленинграда представляет программу, посвященную 20 мая 1943 года, где будут продемонстрированы архивные документы и письма этого дня.

В акции примет участие Центральный музей связи им.Попова, который посвятит программу опыту шифрования и дешифровки информации. В Музее железных дорог России создадут игровые пространства, где можно будет приобрести опыт железнодорожных профессий. Музей Академии художеств расскажет об опыте подготовки выставок и продемонстрирует закулисье экспозиционной работы.

Краеведческий музей города Ломоносова представит экскурсию "Плачевный опыт" об ошибках и неудачах, связанных с историей Ораниенбаума.

Кроме того, в Артиллерийском музее проведут экскурсии об экспериментах оружейников разных веков, а в Музее истории подводных сил России им.Маринеско можно будет узнать об инженерном опыте, приобретенном во время эксплуатации первых атомных подлодок.

Также ряд музеев посвятили программы отношениям знаменитых учеников и учителей. В Музее печати можно будет узнать о композиторах Антоне Рубинштейне и Петре Чайковском, а в Музее-квартире Исаака Бродского — о диалоге художника с Ильей Репиным.

Как сообщила куратор проекта Наталия Яблонская, на сайте проекта можно сформировать билет с индивидуальной программой посещения и составить собственный маршрут "Ночи музеев".

"Можно выбрать удобное время посещения с 18:00 до 23:00 или до 6 утра. Все музеи будут работать по сеансам", — сказала Яблонская.

Она уточнила, что метро в эту ночь будет работать по стандартному графику, а мосты разведут по расписанию, однако всю ночь между культурными учреждениями будут работать бесплатные автобусы для обладателей билета "Ночи музеев".