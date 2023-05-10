"До 10 тыс. человек, мы планируем, в течение дня посетят наш фестиваль", — сказал он.

Помимо жителей Петербурга и Ленобласти на фестивале 13 мая ждут также гостей из соседних регионов Северо-Запада и из Москвы.

Площадка фестиваля будет работать с 11:00 до 21:00, основные мероприятия пройдут на площади перед Гостиным Двором, площади Кирова, проспекте Карла Маркса и набережной Ладожской флотилии.

Так, в "рыбацкой деревне" будет организована продажа свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции, на гастрономической площадке будут готовить уличную еду и рыбные деликатесы, а также корюшку по разнообразным рецептам.

Запланированы выпуск мальков в реку Волхов, конкурс рыбной ловли, концерт, "ярмарка ремесел", детская арт-зона, творческие и кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны.

Специальные трансферы на фестиваль из Петербурга в Новую Ладогу в этом году не предусмотрены.

"Мы организовывали трансфер в прошлые годы от метро, но практика показала, что к нам приезжает уже такое количество самостоятельных и организованных туристов, что автобусы от метро не востребованы", — сказал Чайковский.

По его мнению, между Петербургом и Волховским районом Ленобласти достаточно хорошее транспортное сообщение, и гости могут приехать на своих машинах либо на туристических автобусах, воспользовавшись услугами турфирм.