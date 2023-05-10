Всего в 2022 году консульства стран Шенгенского соглашения выдали почти 6 млн виз, при этом 17,9% заявителей получили отказы. В 2019 году доля отказов была почти вдвое меньше – 9,9%.

Общее число заявлений на шенгенские визы в 2022 году составило 7,6 млн, это 45% от уровня допандемийного 2019 года, когда число заявлений составило 16,9 млн. В 2020 и 2021 году из-за пандемии показатель снижался до 2,9 млн в год.

Чаще всего, как и до пандемии, в 2022 году путешественники хотели получить визу во Францию, на нее пришлась четверть всех заявлений. Также в первую тройку самых популярных стран Европы входят Испания и Германия.

На первом месте по числу поданных заявлений – граждане Турции (778,4 тыс.), на втором – России (687,2 тыс.), на третьем – Индии (671,9 тыс.). В 2019 году первая тройка стран, чьи граждане чаще всего подавали заявления на оформление шенгенских виз, выглядела иначе. Ее возглавляла Россия, второе место занимал Китай, а третье также Индия. В 2022 году Китай занимает по этому показателю лишь 22-е место.

По данным портала, российские заявители в 2022 году получили 604 тыс. виз. Доля отказов превысила 10%. В 2019 году этот показатель составлял 1,5%. При этом общее число заявлений на визы, поданных в консульства стран Шенгенского соглашения в России, в последнем году до пандемии достигло 4,1 млн.