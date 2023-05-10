На внутренних линиях за первые четыре месяца текущего года было перевезено 213,3 тыс. человек, на международных — 23,7 тыс., всего было выполнено 1,446 тыс. рейсов, перевезено 272,5 тонны грузов и почты.

"Пассажиропоток международного аэропорта Астрахани в период с января по апрель (включая апрель — ИФ) 2023 года составил 237 тыс. 110 человек. Показатель пассажиропотока аэропорта за указанный период в 2023 году на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что география полетов с января по май 2023 года насчитывала 13 направлений, рейсы по которым выполнялись 11 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Баку, Минеральные Воды, Уфа, Сочи и Казань.

Как сообщалось, аэропорт Астрахани в январе-марте 2023 года увеличил пассажиропоток на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 170,7 тыс. человек.