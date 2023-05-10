"Возобновление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима для грузинских граждан неприемлемо, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупацию наших территорий", — написала в среду в соцсетях Зурабишвили.

Пока представители правительства Грузии не комментировали решение России по визовому режиму и авиасообщению с Грузией.

Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на воздушные перевозки из России на территорию Грузии.

Авиакомпании РФ после выхода указа будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса РФ.

Авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в июле 2019 года после выхода соответствующего указа российского президента.