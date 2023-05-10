"Red Wings считает для себя полеты в Грузию интересными и перспективными, не только с точки зрения туристического бизнеса, а также для делового взаимодействия и гастрономического туризма", — отметила она.

Выполнение полетов планируется осуществлять "с основных операционных баз авиакомпании", добавили в Red Wings.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Ранее в среду вышел указ президента Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, который действовал с июля 2019 года. Этот же указ содержал рекомендации туроператорам воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Минтранс РФ сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". Российские самолеты среди этих компаний есть у "Аэрофлота" (а также его дочерней "России") и Red Wings.