На празднике будут работать две сценические площадки, на которых выступят более 30 творческих коллективов из Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской, Воронежской, Московской областей, ЛНР и ДНР, а также из Белоруссии, говорится в сообщении.

Отмечается, что акцент фестиваля в текущем году будет сделан на интерактивные формы, где зритель станет прямым участником фольклорного праздника.

Так, театрализованные обрядовые игры с гостями фестиваля будут проходить на протяжении всего дня. Кроме того, предусматривается участие зрителей в конкурсах, квестах, мастер-классах, арт-мастерских, а также совместное исполнение песен.

Также впервые будет организована площадка для семейного праздничного активного отдыха.

На творческом пространстве "Троицкая слобода" будут организованы выступления конного клуба, спортивные площадки, аттракционы.

Традиционно на фестивале будет работать выставка-ярмарка народных ремесел, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции.

Международный фольклорный фестиваль "Троицкие хороводы", который будет проводиться 24 раз, уже стал "визитной карточкой" Орловской области.

Цель праздника — возрождение и сохранение фольклорно-этнографических традиций, популяризация традиционной народной культуры. Ежегодно фестиваль посещают тысячи гостей из области и соседних регионов.