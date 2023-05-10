"Специалисты произвели внеплановый обход храма-святилища "Тхаба-Ерды". Во время инспекции выявлено аварийное обрушение внутренней части северо-западной стены культового сооружения (...). Приблизительная площадь разрушения составляет 12-15 кв. метров", — сказал сотрудник пресс-службы музея-заповедника.

Как отметил собеседник агентства, составлен акт повреждения храма с приложением фотоматериала и направлен в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии.

"Тхаба-Ерды"- одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Впервые за вековой период церковная служба в храме прошла в 2012 году.

Объект культурного наследия федерального значения расположен в горном Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина 7,5 метров.

Власти Ингушетии неоднократно принимали меры со сохранению и предотвращению дальнейшего разрушения уникального памятника. Так, в 2012 году были проведены ремонтно-реставрационные работы на кровле и каменном напольном покрытии храма. В 2018 году в рамках ФЦП "Культура России" 2012-2018 гг. была разработана научно-проектная документация на проведение реставрационных работ. С середины 2021 года доступ к памятнику закрыт — на фасаде храма были зафиксированы повреждения в результате землетрясения.