"Пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ с 11 мая будут выполняться речным транспортном. По согласованию российской и китайской сторон на первом этапе ежедневно планируется осуществлять по три рейса", — говорится в сообщении.

В зависимости от количества пассажиров число рейсов может быть уменьшено. Установлена стоимость билетов в обе стороны, она составит 2,3 тыс. рублей.

Международное пассажирское сообщение на участке Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР) было приостановлено с 24 апреля из-за сложной обстановки на реке Амур. В межсезонье курсировали суда на воздушной подушке.