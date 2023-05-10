"До всех событий и запрета прямого авиасообщения Грузия являлась самым популярным направлением туризма среди всех стран Закавказья, а возможно и стран бывшего СССР. Наибольшим спросом пользовались сити-туры в Тбилиси, а также экскурсионные программы с посещением винных регионов, например, Кахетии. Обычно это были недельные туры с посещением горных деревень и насыщенной программой", — сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании добавили, что готовы снова поставить в продажу пакетные туры в Грузию.

"Тем более, что отношения с грузинскими партнерами сохранились, они ждут российских туристов. Но объемы турпотока и успех направления будут напрямую зависеть от сроков восстановления прямых рейсов между Москвой и другими российскими городами и Тбилиси, а также цен на билеты", — подчеркнули в компании.

Туроператор FUN&SUN также готов отправлять туристов в Грузию. Там отметили, что направление пользуется спросом даже сейчас, в отсутствие прямого авиасообщения.

"В самое ближайшее время, как только авиакомпании сформируют полетные программы в Грузию, на нашем сайте появится турпродукт на базе прямой перевозки. В последние годы мы предлагали туры в Грузию туристам из стран СНГ — Белоруссии, Казахстана и других. Поэтому проблем с организацией туров для россиян после отмены запрета не будет", — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе "Интуриста" напомнили, что разрешение на постановку рейсов авиакомпаниям должна выдать грузинская сторона. Когда именно это произойдет, пока неясно.

Президент России Владимир Путин в среду своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Также этим документом рекомендовалось туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки.

Кроме того, как сообщили в МИДе, отменяется и рекомендация от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию.

Представитель Минтранса РФ сообщил "Интерфаксу", что авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю. Полеты, по его словам, будут выполняться на воздушных судах отечественного производства.

В 2018 году Грузию посетили более 1,5 млн туристов из России. Наша страна заняла второе место после Азербайджана по этому показателю. Общее число иностранных туристов в стране составило 8,7 млн.