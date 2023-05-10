"В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", — отметил он.

Авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в июле 2019 года после выхода соответствующего указа российского президента. Документ ввел запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, туроператорам было рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну. Параллельно Минтранс РФ сообщал о запрете полетов грузинских перевозчиков — пока те не погасят долги за аэронавигацию и не предоставят гарантии безопасности перевозок.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.