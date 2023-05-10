"Вчера мы праздновали День Победы. После Парада на Красной площади наш самый дорогой праздник выплеснулся на улицы и площади столицы. В городских парках прошли танцевальные, театральные и музыкальные программы, собравшие свыше 1,2 млн москвичей и гостей столицы", — сообщил Собянин в своем блоге в среду.

Также он сообщил, что праздничные мероприятия в городских музеях и выставочных залах посетили 75 тыс. человек.

Кроме того, мэр уточнил, что вчера завершился фестиваль "Московская весна", который посетили 630 тыс. гостей. Гости фестиваля посмотрели 512 концертных и театральных программ, включая спектакли о подвиге советского народа и чтение стихов военных лет.

Также мэр сообщил, что в Москве с 26 мая по 4 июня пройдет фестиваль "Рыбная неделя".

"Гости фестиваля смогут попробовать оригинальные рыбные блюда из самых разных регионов России, принять участие в кулинарных мастер-классах, открыть секреты приготовления угощений от ведущих столичных поваров и, конечно, купить разнообразную рыбу и морепродукты к домашнему столу", — написал мэр.