Курс доллара США составил 76,07 руб./$1 в 13:17 мск, что на 2,12 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар опускался ниже 76 руб. Евро стоил 93,45 руб./EUR1, подешевев на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,43 рубля — до 79,39 рубля.

"Курс российского рубля в понедельник, 8 мая, значительно укрепился в парах с иностранными валютами. На торгах в среду рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро. В поддержку рубля работают ожидания по расширению экспортной выручки компаний. Кроме того, инвесторы рассчитывают на появление в рынке дивидендов, которые эмитенты вот-вот выплатят своим акционерам", — отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.