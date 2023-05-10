"Очень сильное понижение температуры по сравнению с началом мая прогнозируется в Новосибирской, Омской, Томской областях. До конца недели там будет понижение температуры и днем будет не больше плюс 15 градусов", — сказал Вильфанд.

Так, в Омской области ночные температуры уже опустились до ноля — плюс 4 градусов, по области до минус 3 — минус 1, а максимальные температуры днем будут не выше плюс 13 — плюс 15 градусов. В Новосибирской области по прогнозам аналогичная ситуация: если во вторник там была температура до плюс 25 градусов, то с пятницы она понизится на 7-8 градусов, а ночью будут заморозки.

В Томской области, как уточнил Вильфанд, еще более значительное понижение температуры. Так, в четверг и в пятницу максимальные дневные температуры будут плюс 7 — плюс 8 градусов, а ночью до минус 7 — минус 3.

"Очень холодные воздушные массы по восточной периферии антициклона будут поступать и в Поволжье, и на Урал. Там, после длительного периода теплой, комфортной, летней погоды, наступает существенное понижение температуры до заморозков", — сказал Вильфанд.

Так, в Удмуртии будут заморозки до минус 5, в Ульяновской, в Оренбургской областях и в Башкортостане до минус 3, в Татарстане до минус 1.