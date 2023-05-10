"Касимовская земля многонациональна: здесь рядом живут и трудятся русские, татары и другие народы. И касимовский Сабантуй стал многонациональным праздником единения всех народов: звучат русские и татарские песни, проводятся веселые конкурсы и состязания, основанные на русском и татарском фольклоре", — говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание уделяется торговым рядам, где гости праздника могут отведать блюда татарской и русской национальной кухни.

Сабантуй (тат. сабантуй, сабан туе, — "праздник плуга") — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

Город Касимов (тат. Ханкирмн, Касыйм, до 1376 года — Городец Мещерский, до 1471 года — Новый Низовой Город) основан в 1152 году.

С 2015 года город входит в перечень исторических поселений федерального значения.