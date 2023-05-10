"Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023", — говорится в сообщении.

С 1 июня будет нельзя записаться на прием для подачи соответствующих документов в визовом отделе консульства или визовом центре VisaMetric. Вместо этого придется записываться очередь через систему бронирования посольства ФРГ в Москве.

"Запись на прием для подачи заявлений о выдаче Шенгенской визы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске будет по-прежнему осуществляться через нашего сервисного партнера VisaMetric", — уточнили в консульстве и отметили, что на обработку заявлений станет уходить больше времени из-за почтовой пересылки документов.