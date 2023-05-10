Курс евро в 12:45 мск составил 83,98 руб./EUR1, опустившись на 2,28 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 76,56 руб./$1 — минус 1,63 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,92 рубля — до 79,9 рубля.

"Курс российского рубля в понедельник, 8 мая, значительно укрепился в парах с иностранными валютами. На торгах в среду рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро. В поддержку рубля работают ожидания по расширению экспортной выручки компаний. Кроме того, инвесторы рассчитывают на появление в рынке дивидендов, которые эмитенты вот-вот выплатят своим акционерам", — отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.