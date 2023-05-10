"К счастью, гнезда краснокнижных аистов от пожара не пострадали. Однако, своих домов и кладок лишились многие пернатые поменьше, в том числе утки и фазаны. Кроме того, огнем уничтожена кормовая база многих обитателей заказника", — говорится в сообщении.

С природным пожаром в заказнике в минувшие выходные боролись более восьми часов. От огня пострадало 300 гектаров особо охраняемой территории. Виновников пожара удалось задержать на месте происшествия. Ими оказались школьники из соседнего села.

"Охотовед Березовского заказника Евгений Слободин заметил столб дыма в районе озера Столбовое. Поехал к нему для оценки ситуации и издалека увидел троих жителей, которые бежали предположительно от места возгорания. Ими оказались трое подростков из соседнего села", — отметили в природоохранной организации.

Один из школьников признался, что сухая трава загорелась от брошенной им сигареты. В ближайшее время родителям подростков придется выплатить крупный штраф и, возможно, возместить ущерб, причиненный пожаром.

Еще один пожар в долине реки Алим в Приамурье уничтожил часть гнезд журавлей. В начале мая при сильном ветре выгорела часть долины, сгорело несколько гнезд даурских журавлей, а также гнездо выпущенного на волю в 2021 году японского журавля по имени Снежинка. Эколог Антон Сасин в телеграм-канале сообщил, что 6 мая догорела оставшаяся часть долины.

"Практически каждую весну ее стремятся сжечь дотла. А между тем, это ближайшее к Благовещенску место гнездования 10-12 пар даурских журавлей, 1-2 пар японских журавлей и нескольких пар дальневосточных аистов. И каждую весну им выпадает такое испытание. За эту ночь опять сгорели несколько гнезд даурцев", — написал Сасин.

В Приамурье действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей.