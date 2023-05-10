"По предварительным данным, около 13 часов местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по технической причине совершил возврат на аэродром вылета самолет авиакомпании "Сибирь", следовавший по оборотному маршруту Новосибирск — Кемерово — Новосибирск", — говорится в сообщении.

На рейс было зарегистрировано более 130 пассажиров, они отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров в связи с задержкой соответствующих рейсов.