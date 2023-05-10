"Исходя из предмета спора, в том числе, первоначального и встречного исков, с учетом мнения сторон, судом сформулированы вопросы, вносимые на экспертизу", — говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, в рамках судебной экспертизы будет установлена стоимость фактически качественно выполненных подрядчиком "Энергопроект Високоградня А.О Белград" (Сербия) работ и примененных материалов по договору генерального подряда в соответствии с его условиями и нормативными требованиями, стоимость не возвращенных подрядчиком материальных ценностей, переданных на ответственное хранение, стоимость не возвращенных и неиспользованных на объекте подрядчиком, переданных ООО "МКЦ-девелопмент" (Ростовская область, входит в группу "Агроком") давальческих материалов, стоимость устранения выполненных подрядчиком работ и примененных материалов по договору генерального подряда.

Суд установил срок проведения экспертизы до 1 декабря 2023 года и приостановил производство по делу до завершения экспертного исследования.

Как сообщалось, компания "Энергопроект Високоградня А.О. Белград" подала иск в Арбитражный суд Ростовской области о взыскания с ООО "МКЦ-девелопмент" 5,901 млн евро задолженности за работы по договору генерального подряда от 11 февраля 2019 года о выполнении работ на строительном объекте Hyatt Regency в Ростове.

Впоследствии ООО "МКЦ-девелопмент" подало встречный иск по тому же договору генподряда. Во встречном исковом заявлении заявитель просил взыскать неустойку по договору генподряда, сумму соразмерного снижения цены в связи с некачественным выполнением работ, неосновательное обогащение по давальческим материалам, товарно-материальным ценностям, а также компенсацию расходов на потребление коммунальных услуг и проценты за пользование чужими денежными средствами.

ОАО "Интурист в Ростове-на-Дону" и гостиничный оператор Hyatt в 2007 году подписали соглашение об управлении гостиницей Hyatt Regency Rostov-Don Plaza, на строительство которой планировалось направить $150 млн. Группа "Агроком" в марте 2018 года стала оператором по достройке отеля на основании договора, заключенного с инвестиционной компанией ВЭБа — "ВЭБ Капиталом". Холдинг должен был выкупить задолженность прежнего заказчика строительства центра — "МКЦ-РосЕвроДевелопмент", выступавшего ранее партнером и заемщиком группы ВЭБ. Договор был рассчитан на 7 лет, его финансовые условия не разглашались.

Объект был введен в декабре 2021 года. Изначально его планировалось ввести в 2014 году, затем сроки несколько раз сдвигались.

Международный гостиничный оператор Hyatt с 14 мая 2022 года приостановил операционное управление отелями на территории России.

Многоотраслевой холдинг "Агроком" образован в августе 2004 года. В состав группы входят около 60 предприятий пищевой промышленности, аграрной отрасли, упаковочной индустрии и розничной торговли. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО "Группа Агроком" (Ростов-на-Дону) является Иван Саввиди.