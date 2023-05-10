"Грандиозное событие в мире реставрации произойдет на Вологодчине: Кирилловская крепость, построенная по инициативе государя Алексея Михайловича Романова и за его средства, снова станет доступной для посещения. Крепость Нового города ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря является вершиной средневекового фортификационного искусства. В его облике проявляется умение русских мастеров сочетать практическое назначение с глубоким пониманием художественного образа монастыря-крепости", — сказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Крепостные стены высотой 11 метров и 7 метров шириной состоят из трех ярусов. Первый на момент строительства предназначался для размещения гарнизона во время осады монастыря. Второй и третий использовались как боевые ходы. Третий ярус имеет бойницы. Военная архитектура крепости является образцовой для системы огневой защиты XVII века и характеризуется отсутствием мертвой зоны, пояснили в пресс-службе.

Ранее прогулки по стенам были запрещены ввиду их аварийности, но в 2021 году началась реставрация, благодаря которой впервые в истории музея для посетителей будут открыты прясла стен от Косой до Вологодской башен. Впервые с момента постройки памятника было проведено усиление фундаментов, по старинному образцу восстановлена кровля, отреставрированы стены, сделаны полы, побелены фасады. По всему периметру установлено освещение, чтобы экскурсии можно было проводить не только в дневное время.

На реставрацию участка, который будет открыт для гостей, из федерального бюджета было направлено 600 млн рублей.