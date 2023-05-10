"Приглашаю всех посетить это яркое музыкальное событие нашего региона, которое пройдёт с 9 по 11 июня в северной части Псковского кремля", — написала она в своем телеграм-канале

По словам Тимофеевой, в фестивале примут участие хоры из Москвы, Подольска, Пскова, Санкт-Петербурга и Архангельска. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля "Псков" выступят Государственный академический хор имени Свешникова, хоровая капелла России имени Юрлова, камерный хор Академии хорового искусства имени Попова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и хор Подольской филармонии.

"Вход на фестиваль свободный, будут организованы сидячие места по пригласительным билетам, но каждый может принести с собой плед или стульчик", — отметила председатель комитета по культуре.

11 июня в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон проведет божественную литургию при участии сводного хора. Вечером Псковский кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте Государственного академического северного русского народного хора.

Фестиваль носит имя священника Михаила Гривского, который организовал первый певческий праздник в Пскове в 1911 году. Подобные торжества проходили до 1940 года, сейчас фестиваль возродили.

В сентябре 2022 года за три дня Всероссийского хорового фестиваля имени Гривского выступили 35 коллективов. В последний день фестиваля прозвучала божественная литургия. Ее исполнили 300 певцов из нескольких епархиальных хоров.