"До конца августа вход на территорию крепости через арки Дмитриевской, Пороховой, Кладовой, Никольской и Ивановской башен открыт с 6:00 до 0:00 в будни и с 6:00 до 1:00 — в выходные дни. С 1 июня по 31 августа в выходные и праздничные дни территория Нижегородского кремля будет открыта с 6:00 до 3:00", — говорится в сообщении.

Зайти на территорию можно не позднее, чем за полчаса до закрытия.

Нижегородский кремль является одной из главных достопримечательностей города.

На сайте Нижегородского музея-заповедника сообщается, что кремль был построен в начале XVI века для укрепления границы с Казанским ханством. В строительстве принимал участие итальянский архитектор Пьетро Франческо.

Это второй по величине в России из сохранившихся кремлей. Два участка стены стоят на крутых Волжских откосах с перепадом высоты более пятидесяти метров — это одна из его особенностей.

В 1612 году из ворот Ивановской башни выходило войско ополчения на освобождение Москвы от интервентов.

Кремль включает 13 башен, а протяженность кругового маршрута по стене — более 2 км.