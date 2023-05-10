Полеты будут осуществляться дважды в неделю (по вторникам и пятницам) на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути составит чуть более двух часов.

Согласно расписанию томского аэропорта "Богашево", маршрут будет действовать до 29 сентября.

В настоящее время прямые авиарейсы между двумя городами отсутствуют. Добраться из Томска в Иркутск можно на поезде (время в пути занимает более суток) или на самолете с пересадкой в Новосибирске.

Кроме того со 2 июня "ЮВТ Аэро" запустит рейс из Казани в Томск (будет выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам) и составит конкуренцию авиакомпании Nordwind Airlines, которая выполняет субсидируемый рейс по этому маршруту два раза в неделю.

Также с 1 июня "ЮВТ Аэро" приступит к выполнению рейсов из Омска в Томск дважды в неделю (по вторникам и четвергам). Оба маршрута (Томск- Казань и Томск- Омск) будут действовать до конца сентября.