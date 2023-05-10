Нынешний фестиваль посвящен 80-летию Курской битвы.

"Кинопоказы, творческие встречи и выступления артистов пройдут на 30 площадках, среди которых Тульский кремль, Музей обороны Тулы, музей оружия, высшие учебные заведения региона", — сказал собеседник агентства.

Фильмы фестиваля будут представлены в видах: игровое кино "Боевая десятка", документальное кино "Битва за жизнь", детско-юношеское кино "Соколенок", "АКМ" (короткий метр), "Сериал" и ретроспективного кино "Солдаты Свободы".

Ведущими церемонии открытия фестиваля по традиции станут народные артисты России Анна Шатилова и Евгений Кочергин.

В числе гостей фестиваля — народный артист РСФСР Михаил Ножкин, народная артистка РФ Наталья Савченко, актриса театра и кино Татьяна Абрамова, заслуженный артист РФ Юрий Беляев, Сергей Маховиков, композитор Олег Шаумаров и другие.

Премии "За большой вклад в развитие военного кино" (призом "Золотой меч") удостоена народная артистка РСФСР Тамара Сёмина. Специальным призом имени Николая Олялина "За актёрское мастерство" отмечен артист Малого театра, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко. Награды им будут вручены во время церемонии открытия фестиваля.

В рамках фестиваля в атриуме Тульского кремля планируется обучающая площадка "Шаг навстречу кино", где мастер-класс проведет актриса театра и кино Анна Пескова.

На закрытии фестиваля призами будут отмечены 20 кинолент.

Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова проводится при поддержке правительства Тульской области, Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, Российского Союза ветеранов.

Юрий Озеров — советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ — киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву".